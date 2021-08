Ascenso Simões processa líder do CDS que o quer julgar por autoria moral de crimes culturais

No sábado, o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, acusou várias personalidades da esquerda da autoria moral dos crimes contra o património que têm ocorrido em Portugal, apelidando-os de "ignorantes radicais" e pedindo que sejam julgados. .

"O debate político sobre o nosso passado deve ser feito com elevação e conhecimento histórico. E não pode ser confundido com modas e com disrupção histórica. Falta a Francisco Rodrigues dos Santos cultura e abertura de espírito para ser presidente de um partido fundador da nossa democracia", afirmou.

No discurso da rentrée política, em Mirandela, Trás-os-Montes, o líder centrista disse que é tempo de julgar os "autores morais deste tipo de atitudes, que estão sentados nos seus gabinetes, nos seus partidos políticos".

Depois, Rodrigues dos Santos concretizou e deu três exemplos.

Ascenso Simões, que "tem incitado à destruição do Padrão dos Descobrimentos", Mamadou Ba, "pago com dinheiro público em comissões de combate ao racismo quando é dos maiores racistas que temos no nosso país, que diz inclusivamente, metaforicamente falando, que é tempo de matarmos o homem branco", e Katar Moreira, que "está sentada no parlamento", e "lidera estes movimentos antiPortugal", disse.