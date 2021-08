Mariana Vieira da Silva. “Só o PS garante que as ameaças xenófobas não chegam ao lugar central da nossa democracia”

Só o PS no Governo e nas autarquias garante que as ameaças populistas e xenófobas que muito nos ameaçam e com quem alguns querem colaborar não chegam ao lugar central da nossa democracia e ficam onde deviam estar” – foi assim, sem referências diretas ao PSD e ao Chega, mas com tudo isso subentendido, que Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, marcou o seu discurso no congresso do PS.

Mariana Vieira da Silva, que neste momento é também a chefe de Governo em exercício, tomou a palavra como representante e autora da moção de estratégia global de António Costa e foi, nessa qualidade, a primeira dos quatro eventuais candidatos de futuro à liderança do PS a falar ao congresso,

Nessa qualidade de porta-voz da moção do líder, fez um discurso de grande responsabilização dos autarcas pelo futuro, incluindo nessa recusa das “ameaças populistas e xenófobas”. Recorde-se que Rui Rio, o presidente do PSD, recusou alianças pré-eleitorais autárquicas com o Chega, mas fez um acordo nos Açores. E, em entrevista à Renascença, o presidente dos autarcas sociais-democrastas, Hélder Silva, defendeu que devem ser possíveis alianças autárquicas pós-eleitorais com o partido liderado por André Ventura.