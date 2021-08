Líder do CDS-PP chama “ignorantes radicais” e “autores morais” de crimes culturais a figuras da esquerda

No discurso da rentrée política, em Mirandela, Trás-os-Montes, o líder centrista nomeou Ascenso Simões, Mamadou Ba e Joacine Catar Moreira como “os autores morais deste tipo de atitudes” que interpela “a iniciar uma batalha cultural com a esquerda, com a extrema esquerda, os amiguinhos com quem o PS fez os seus arranjinhos”.

“Esta extrema esquerda que está nas televisões, tomou conta da academia, está também no parlamento e que nunca teve tanto poder como hoje, quer cancelar a nossa cultura, destruir as nossas tradições e reescrever a nossa história e julgá-la aos olhos do amiguinho urbano, citadino e moderno do século XXI”, afirmou.

Para o presidente do CDS-PP, a extrema esquerda portuguesa “está a imitar estes novos ventos que vêm dos Estados Unidos, que querem ameaçar o nosso património histórico, os nossos antepassados e o legado histórico que recebemos da gerações anteriores”.

“Eu acho que está na altura, quando vemos o vandalismo em monumentos nacionais , de julgarmos os autores morais deste tipo de atitudes, que estão sentados nos seus gabinetes, nos seus partidos políticos, nos seus observatórios e dizer-lhes que está na altura de também de serem punidos, serem multados, terem que limpar a consequência da doutrinação que estão a fazer no nosso país e a pagar do seu próprio bolso o restauro do património histórico-nacional”, defendeu.