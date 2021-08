Líder da JS quer novo encontro entre partidos de esquerda

O secretário-geral da JS defendeu que seja retomada a iniciativa do antigo Presidente da República Mário Soares, no sentido de juntar todas as forças de esquerda na Aula Magna da Universidade de Lisboa.

Miguel Costa Matos, também deputado socialista, propôs este novo encontro das esquerdas portuguesas no discurso que proferiu no primeiro de dois dias do 23.º Congresso Nacional do PS, em Portimão.

Os encontros na Aula Magna, em 2013 e início de 2014, foram promovidos pelo fundador do PS, Mário Soares, para juntar a oposição ao executivo PSD/CDS-PP liderado por Pedro Passos Coelho e ampliar a dimensão social dos protestos contra a aplicação por Portugal do programa de assistência financeira da “troika”.

Para o líder da JS, um novo encontro na Aula Magna da Universidade deverá servir para “relançar” a “Geringonça”, que nasceu de um acordo parlamentar em novembro de 2015 celebrado entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PEV para a formação de um executivo alternativo ao do PSD/CDS-PP.

Na sua intervenção, Miguel Costa Matos defendeu urgência na adoção de medidas como o direito ao desligamento no trabalho, a valorização dos contratos de trabalho dos jovens, a promoção de condições para os jovens casais terem filhos e de investimentos na área da saúde mental.

Mas a prioridade das prioridades, para o líder da JS, é o combate às alterações climáticas e adoção de urgentes medidas para a descarbonização.

“Não podemos esperar”, salientou o secretário-geral dos jovens socialistas.