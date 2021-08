Jerónimo de Sousa ataca António Costa por não fazer o que diz

O secretário-geral da CDU, Jerónimo de Sousa, esteve com a mira apontada ao primeiro-ministro António Costa, este sábado na rentrée comunista, por causa do precariedade laboral entre os jovens. Acusa o líder do PS de ter um discurso público que não tem relação com as medidas políticas que corporiza.

"Suava bem em relação a esta matéria da precariedade dizer que se sente indignado com o grau de precariedade, diferença de direitos, e tratamento desigual nomeadamente em relação aos jovens", começou por dizer o secretário-geral da CDU.

"Seria de tocar o coração, se não soubéssemos que o secretário-geral do PS que disse estas coisas, disse e fez totalmente diferente aprovando uma lei injusta sobre o trabalho experimental, em que um jovem está 90 dias sem ter direito nenhum", acrescenta Jerónimo.

O líder comunista conclui dizendo que Costa "depois vem com este choro que não convence ninguém".