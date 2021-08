​Costa reeleito secretário-geral com mais de 21 mil votos

António Costa foi reeleito secretário-geral do PS com 21.888 votos expressos, representando 94% do total de votantes, com Daniel Adrião a reunir 1.430, dados anunciados no Congresso do partido.



Em junho passado, o secretário-geral do PS foi reeleito e eram já conhecidos alguns dados provisórios, mas o número exato de votos que cada candidato às diretas obteve foram apenas anunciados este sábado, no 23º Congresso do PS, que decorre este sábado e domingo no Portimão Arena, em Faro.

Os resultados foram anunciados logo no início dos trabalhos pelo presidente da Comissão Organizadora do Congresso e líder da Federação do Algarve, Luís Graça, que adiantou que participaram no ato eleitoral 23.952 militantes.

António Costa foi eleito com 21.888 votos, o que corresponde a 94% dos votos expressos. Já Daniel Adrião, dirigente da tendência minoritária dos socialistas, obteve 1.430 votos, o correspondente a 6% da totalidade dos votos.

A moção 'A', apresentada pelo secretário-geral do PS, elegeu para o congresso 1.007 delegados e a moção 'B', apresentada por Adrião, elegeu 24.

Em 26 de agosto, Daniel Adrião, em declarações à agência Lusa, deixou críticas ao estado em que a atual direção deixou o PS e à transparência no exercício do poder partidário. "É um congresso em que pela primeira vez os delegados eleitos [1029] são em menor número do que os delegados inerentes [com e sem direito a voto], o que não é um sinal positivo. O peso da nomenclatura sobrepõe-se à representação direta das bases do partido", aponta.