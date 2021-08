Costa diz que ataques a Cabrita são "revoltantes e desprezíveis"

Durante o congresso do PS, no Algarve, quando questionado sobre se se devia saber a que velocidade circulava o carro em que seguia o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e que vitimou um trabalhador da Brisa, António Costa mostrou-se muito descontente com a forma como o tema tem sido tratado no espaço público.

Sobre Pedro Nuno Santos, o primeiro-ministro disse que está contente” com o trabalho que tem feito em vários dossiers, nomeadamente na reestruturação da TAP e no relançamento da ferrovia.

Durante a manhã, num discurso aos congressistas, o primeiro-ministro e líder do PS prometeu continuar a investir no serviço Nacional de Saúde (SNS) e também salvar a TAP. “Vamos continuar a reforçar o SNS”,declarou no discurso de arranque do 23.º congresso do PS, que decorre este fim de semana em Portimão.

Num pavilhão que serviu de hospital de campanha até fevereiro, Costa fez questão de fazer um agradecimento a todos os profissionais de saúde e com isso levantou pela primeira vez os congressistas num aplauso. O agradecimento às Forças Armadas “pela sua capacidade logística, de comando e controlo” também foi bastante aplaudido, mas já sem pôr o congresso de pé.

“Não será quando a vacinação vencer a pandemia que vamos deixar de investir no SNS”, garantiu António Costa, que considera que o investimento feito antes da pandemia no SNS foi essencial para a resposta dada. Segundo primeiro-ministro, em “nenhum momento, nenhum profissional de saúde teve de ser sujeito à violência de escolher entre quem salvar e quem deixar morrer”.