Ricardo Mexia suspende mandato nos Médicos de Saúde Pública para concorrer a freguesia

O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública (ANMSP), Ricardo Mexia, anunciou esta quarta-feira a suspensão do mandato à frente do organismo devido à sua candidatura à presidência da junta de freguesia do Lumiar, em Lisboa.

Numa nota enviada às redações, o médico, que tem sido um dos rostos mais mediáticos entre os profissionais de saúde desde o início da pandemia de Covid-19, diz que vai liderar a coligação Novos Tempos Lisboa, que integra o PSD, o CDS-PP, a Aliança, o Partido da Terra e o Partido Popular Monárquico.

Ricardo Mexia anunciou que iria liderar a lista para esta freguesia da capital no passado dia 7 de junho, numa corrida eleitoral que acumula com a direção de campanha do candidato Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança) à presidência da Câmara Municipal de Lisboa.

Em sua substituição à frente da ANMSP estará o vice-presidente da instituição, Gustavo Tato Borges, na qualidade de presidente em exercício até à realização das eleições autárquicas, agendadas para o próximo dia 26 de setembro.