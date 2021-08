Congresso do PS só com certificado ou teste negativo

A entrada no Congresso Nacional do Partido Socialista, que decorre no próximo fim de semana, só será possível com certificado digital para a Covid-19 ou com um teste negativo à entrada do recinto. As medidas já conhecidas quanto ao distanciamento físico e ao uso de máscara também serão aplicadas.

Em comunicado, o PS realça a vacinação completa de 70% da população portuguesa e garante que o evento, a decorrer na Portimão Arena entre os dias 28 e 29 de agosto, irá respeitar as regras de segurança sanitária da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O partido também avança com o programa para a manhã de sábado, dia 28 de agosto, que começará com uma intervenção do presidente do partido, Carlos César, e encerrará com o discurso do secretário-geral, António Costa.

"Irão usar da palavra também a Presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, e o Presidente da Federação do Algarve e presidente da Comissão Organizadora do Congresso, Luís Graça", acrescenta o comunicado.