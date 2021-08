Partidos voltam de férias com eleições autárquicas à porta

De acordo com o PS, a reunião magna vai realizar-se "com o distanciamento físico adequado entre os delegados, respeitando as regras das autoridades de saúde e com o acesso condicionado à apresentação do certificado de vacinação ou teste realizado à entrada".

A 10 de agosto, o partido justificou a decisão de realizar o congresso presencialmente com o facto de 70% da população já estar vacinada contra a covid-19 com pelo menos uma dose à data e com a previsão de que, até ao final de agosto, 70% da população já teria completado a vacinação - meta atingida no dia 18.

O PS inicia o novo ano político com o seu XXIII Congresso, que se realizará a 28 e 29 de agosto, na Portimão Arena, no Algarve.

As "rentrées" que tradicionalmente marcam o início do ano político estão de regresso, depois de em 2020 a maior parte ter sido cancelada por causa da pandemia, já com olhos postos nas eleições autárquicas de 26 de setembro.

Está ainda prevista a participação à distância e o partido garante, por meios digitais, "o direito à credenciação, ao pedido de palavra e à participação nas votações".

Segundo fonte oficial, o PSD tem marcado para o dia 28 de agosto, a partir das 16h00, um Fórum Nacional Autárquico em Faro, no Teatro das Figuras. Já no dia 29, em Albufeira, será feita a apresentação de todos os candidatos do Algarve. Ambos os eventos contarão com a presença do presidente do partido, Rui Rio.

Mas Rio vai para a estrada já no dia 25 de agosto, com uma volta autárquica por vários concelhos do país, entrando pelo período oficial de campanha, que começa no dia 14 de setembro e que termina a 24. Ainda sem pormenores quanto ao programa, a mesma fonte adiantou à Lusa apenas que não haverá ações todos os dias.

Canceladas ficam as tradicionais Festa do Pontal e Universidade de Verão e, nos eventos marcados, o partido assegura que irá seguir "escrupulosamente todas as regras da Direção-Geral da Saúde".

Bloco dividido entre Norte e Sul. PCP prepara Avante! em ano de centenário

Para 28 e 29 de agosto está também marcado o Fórum Socialismo, "rentrée" do Bloco de Esquerda, que foi cancelado em 2020, mas regressa este ano, dividido em duas cidades para se adaptar ao contexto pandémico e evitar grandes ajuntamentos e deslocações: em Braga no primeiro dia e Almada no dia seguinte.