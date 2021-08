Recuperação da pandemia deve ser feita "além da propaganda", diz Jerónimo de Sousa

Num discurso proferido em Silves, no distrito de Faro, onde participou num almoço comício ao ar livre, que serviu também para fazer a apresentação de candidatos autárquicos da CDU a alguns concelhos do barlavento algarvio, Jerónimo de Sousa apelou ao voto na CDU nas eleições autárquicas de 26 de setembro, por ser a única força capaz de contrariar as políticas conservadoras que têm sido praticadas por PS, PSD e CDS-PP na última década.

"É preciso pôr em marcha a recuperação do país. Recuperar os atrasos, alguns de anos e os problemas mais recentes no plano social, na economia, nos domínios da saúde, da educação e da cultura, lá no conjunto dos setores onde fizeram sentir as consequências da situação epidémica. Nesta necessidade de recuperar o país e promover o seu desenvolvimento, é preciso ir para além da propaganda", afirmou o dirigente político. .

Jerónimo de Sousa considerou que "há muita propaganda no ar e muito anúncio de medidas e de pacotes de medidas" por parte do Governo PS, sem concretização e sem ir ao cerne dos problemas", e acusou os partidos de direita de terem uma atitude de "demagogia e muita lágrima de crocodilo, de falso choradinho", para "disfarçar os seus verdadeiros objetivos" de "exploração dos trabalhadores e do povo".

"Há muita propaganda à volta do Programa de Recuperação e Resiliência [PRR], há muito anúncio de milhões que somados nem três bazucas chegava para lhes dar cobertura. Há muita propaganda dirigida ao social e ao investimento público, mas são cada vez mais visíveis as garantias dadas aos projetos do grande capital e dos grupos económicos", criticou.