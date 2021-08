Porto. PS e PSD acusam Rui Moreira de usar “fake news”

O PS e o PSD acusam a candidatura de Rui Moreira à Câmara do Porto de recorrer a “fake news” para justificar ter o orçamento de campanha “mais despesista” do país, recusando que os partidos estejam isentos de IVA.



“Em nome da verdade”, a candidatura liderada por Tiago Barbosa Ribeiro reitera, em comunicado, que a candidatura do presidente da Câmara do Porto “não disse a verdade em relação ao não pagamento de IVA por parte dos partidos, tendo sido inclusivamente já desmentida pela Entidade das Contas”.

Salientando este mesmo facto, o PSD considera, por seu turno, estar perante uma ação de manobra que visou esconder o facto relevante de o atual presidente de câmara ter o “orçamento despesista mais elevado do país inteiro”.

O Movimento de Rui Moreira reafirmou esta sexta-feira que os partidos políticos suborçamentam os orçamentos das campanhas eleitorais, num “truque” que serve para confundir o eleitorado, e recorda histórico de multas aplicadas ao PS e PSD por ilegalidades e irregularidades.

Num comunicado intitulado “Candidatura de Rui Moreira recorre a desinformação e ‘fake news’”, a candidatura liderada por Tiago Barbosa Ribeiro reitera que o PS não pede a restituição do IVA suportado nas campanhas eleitorais e orçamenta todas as suas despesas de campanha com IVA incluído.

Salientando que a candidatura encabeçada por Moreira “é a mais cara de todo o país”, acrescenta ainda que a alteração da Lei do Financiamento dos Partidos e das Campanhas Eleitorais, em 2018, “deixou totalmente intocado” o artigo referente ao direito à restituição do IVA suportado pelos partidos políticos e não incluiu qualquer modificação ao regime de coimas e penalizações, tendo passado apenas para a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos as competências sancionatórias que antes eram do Tribunal Constitucional.

“Comparar o volume de despesas de quem apresenta mais de 300 candidaturas locais e apresenta contas de cada uma delas com a situação de quem apenas tem que elaborar e apresentar contas de um único concelho é, no mínimo, profundamente demagógico”, acusam os socialistas, acrescentando que não compactuarão “com as tentativas de desinformação que têm sido propaladas”.

Por seu turno, o PSD acusa Moreira de ter ensaiado “a lógica da vitimização”.