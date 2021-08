PR lamenta "prematura e inesperada" do professor universitário Norberto Pires

O Presidente da República disse esta quarta-feira que a vida profissional de Joaquim Norberto Pires “reflete uma enorme diversidade de interesse e saberes”, lamentando a morte “prematura e inesperada” do professor universitário, terça-feira na sequência de acidente rodoviário.

“O Professor Doutor Joaquim Norberto Pires desenvolveu uma profícua e diversificada carreira enquanto académico na sua área de especialidade, nomeadamente ao serviço da Universidade de Coimbra”, relembra Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada no ‘site’ oficial na Internet da Presidência.

De acordo com o Presidente da República, as qualidades científicas e o sentido de intervenção e serviço à comunidade levaram Joaquim Norberto Pires a desempenhar “inúmeros cargos relevantes”.

O “destacado Professor”, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, foi Presidente da Sociedade Portuguesa de Robótica, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Membro dos Conselhos Nacionais de Ciência e Tecnologia e de Empreendedorismo e Inovação, e vereador na Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, entre muitos outros.

Apresentando as condolências à família, à Universidade de Coimbra, amigos e colegas, o chefe de Estado acrescentou que Joaquim Norberto Pires serviu “com dedicação a comunidade que teve o privilégio de se cruzar com ele”.

Durante a tarde desta quarta-feira, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e a Universidade de Coimbra também manifestaram pesar pela morte de Norberto Pires, que foi presidente da CCDRC e era membro do Conselho Geral da academia.

“Foi com profunda tristeza e consternação que tomámos conhecimento do falecimento do professor Norberto Pires”, refere uma nota de pesar da Comissão de Coordenação, liderada por Isabel Damasceno, considerando que se trata de “uma notícia muito triste” para a CCDRC “e que deixa a Região Centro, a academia e o país mais pobres”.

Norberto Pires, antigo vereador da Câmara de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, morreu na terça-feira aos 55 anos na sequência de um acidente rodoviário no Itinerário Complementar 2, no concelho da Mealhada (Aveiro), noticiou o jornal As Beiras.