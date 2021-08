Marcelo assinala reconhecimento da independência do Chile em reunião com Sebastián Piñera

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou hoje o 200.º aniversário do reconhecimento da independência do Chile por Portugal, numa reunião virtual com o seu homólogo do país sul-americano, Sebastián Piñera.

Segundo nota da Presidência da República, o chefe de Estado reuniu por videoconferência, a partir do Palácio de Belém, com o Presidente do Chile, assinalando o aniversário do pioneiro reconhecimento, em 11 de agosto de 1821, da independência chilena por Portugal.

A Presidência da República salientou ainda, na nota divulgada no ‘site’ oficial na Internet, que “os dois Presidentes passaram em revista o estado atual das relações entre os dois países e trocaram impressões sobre os grandes desafios da atualidade”.

Entre os desafios estão “a recuperação pós pandemia covid-19 e a resposta global a futuras pandemias, bem como o combate às alterações climáticas".