Autárquicas: JS propõe rede gratuita de psicólogos para lidar com pandemia

A criação de uma rede gratuita de psicólogos por freguesia, para lidar com as consequências da Covid-19, é uma das propostas da Juventude Socialista (JS) no seu Manifesto Autárquico Jovem Nacional, apresentado esta quinta-feira.

A Juventude Socialista divulgou o documento construído com base nos contributos de centenas de jovens e inspirado nas boas práticas dos autarcas socialistas de todo o país.

No documento, de 24 páginas, o secretário-geral da JS, Miguel Costa Matos, sublinha que as autárquicas de setembro são decisivas, não só pelo número recorde de autarquias que estão nas mãos dos socialistas, mas também pelo acréscimo de responsabilidades que originará a descentralização prevista pelo Governo PS e por se tratar das "últimas eleições antes de uma mudança geracional de autarcas".

"Mas, sobretudo, são-no, pelo momento de crise profunda que o país atravessa, pela dimensão hercúlea dos desafios que o futuro nos reserva, desde a crise económica à emergência climática ao combate à extrema-direita", sublinha.

Por esse motivo a JS apresenta uma série de "propostas concretas pelo prisma de um olhar jovem nas políticas públicas autárquicas", distribuídas por cinco vetores fundamentais: a proximidade, a sustentabilidade das gerações futuras, a transição climática e digital, a recuperação social e económica e a cultura e o desporto. .

No capítulo intitulado "Municípios Abertos e Integradores", a estrutura defende a disponibilização de novos serviços camarários que enfrentem as principais consequências da pandemia, "devendo ser prioritária a constituição de uma rede gratuita de psicólogos por freguesia".

A desmaterialização de todos os processos administrativos e a eliminação progressiva da utilização do papel é uma das propostas do capítulo dedicado aos "Municípios Sustentáveis e Defensores das Gerações Futuras".

Na secção sobre "Municípios Verdes e Inteligentes" os jovens socialistas defendem a implementação de um sistema "PAYT - Pay As You Throw, dando cumprimento ao princípio do poluidor-pagador" ou a substituição progressiva de uma parte dos lugares de estacionamento público por jardins comunitários.

A criação de bolsas municipais de emprego e de estágios que permitam aos jovens adquirir experiências profissionais e curriculares nas autarquias locais, empresas municipais e setor privado, rejuvenescendo a Função Pública com trabalhadores altamente qualificados é outra das propostas da JS, sob o capítulo Municípios Promotores do Desenvolvimento Local.

Os jovens do Partido Socialista propõem ainda a criação de um fundo municipal que garanta o acesso gratuito à formação desportiva para crianças e jovens provenientes de agregados vulneráveis social e economicamente, a atribuição de um cheque de leitura a todos os jovens para gastos em livrarias e de cartões cultura familiares, garantindo o acesso universal às manifestações culturais e artísticas por parte dos mais jovens.