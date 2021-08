Autárquicas. Campanha de Rui Moreira no Porto será a mais cara de todo o país

A campanha do movimento independente de Rui Moreira, no Porto, às autárquicas deverá ser a mais cara do país, com um orçamento de 316 mil euros, mais 16 mil euros do que conta gastar Carlos Moedas, em Lisboa.

Segundo os orçamentos disponibilizados hoje na página da Internet da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, o movimento "Rui Moreira: Aqui Há Porto" prevê gastar 316.388 euros, sendo a campanha mais cara entre todas candidaturas de grupos de cidadãos, partidos e coligações.

A candidatura liderada por Carlos Moedas a Lisboa, numa coligação que junta PSD, CDS-PP, Aliança, Partido da Terra e Partido Popular Monárquico, tem despesas previstas de 300 mil euros e deverá ser a segunda mais cara, também entre movimentos de independentes, partidos e coligações.

Entre as despesas apresentadas no orçamento de campanha do movimento de Rui Moreira, a maior fatia vai para a rubrica “custos administrativos e operacionais”, com mais de 138 mil euros.

Na “conceção da campanha, agências de comunicação e estudos de mercado”, a candidatura prevê gastar quase 91 mil euros, enquanto para “propaganda, comunicação impressa e digital” o valor orçamentado é de cerca de 39 mil euros. Em “estruturas, cartazes e telas” deverão ser gastos cerca de 18 mil euros e em comícios e espetáculos quase 17 mil euros.

Segundo o orçamento da campanha de Carlos Moedas, disponível desde quarta-feira no ‘site’ da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), a maior parcela nas despesas será para a conceção da campanha, agências de comunicação e estudos de mercado, quase metade do orçamento de 300 mil euros, a que acresce um montante de 50 mil euros para comícios e espetáculos, 39 mil para propaganda, comunicação impressa e digital e 35 mil para estruturas, cartazes e telas.

A terceira campanha mais cara para as autárquicas de 26 de setembro deverá ser a do movimento "Isaltino Inovar Oeiras", que prevê despesas de 285.155,78 euros.