Teste confirma Covid-19. André Ventura com sintomas ligeiros da doença

Um teste PCR realizado esta segunda-feira confirma que o líder do Chega, André Ventura, está infetado com o vírus da Covid-19.

A notícia foi confirmada à Renascença pela assessora de comunicação do Chega.

André Ventura continua a apresentar sintomas ligeiros da doença, nomeadamente “tosse ligeira e dores nas costas”.

O líder do Chega, que ainda não foi vacinado contra a Covid-19, continuará em isolamento por indicação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No domingo, o deputado avançou que dois testes de antigénio que realizou deram positivo para a Covid-19.

“Confirmo que estou infetado com covid 19. Fiz dois testes antigénio e deram positivo. Cancelei toda a agenda política nos próximos dias. Serei substituído, quando necessário, pelo vice presidente António Tanger”, afirmou André Ventura.



Durante a campanha para as eleições presidenciais, em janeiro deste ano, o líder do Chega e candidato a Belém declarou que seria o último a ser vacinado, pós as notícias de que os titulares de altos cargos públicos virem a ter prioridade na imunização contra o SARS-Cov-2.

“Eu não me vou deixar vacinar. Um líder político não se deixa vacinar quando há idosos sem vacina, médicos, enfermeiros e professores sem vacina. Eu serei o último a ser vacinado em Portugal”, garantiu.

O candidato presidencial do Chega, André Ventura, promete ser o último português a vacinar-se contra a covid-19, após as notícias de que os titulares de altos cargos públicos virem a ter prioridade na imunização contra o SARS-Cov-2.

“Eu não me vou deixar vacinar. Um líder político não se deixa vacinar quando há idosos sem vacina, médicos, enfermeiros e professores sem vacina. Eu serei o último a ser vacinado em Portugal”, garantiu.

Em entrevista à TVI, em junho, Ventura evitou comentar as ligações de apoiantes seus a movimentos negacionistas, como os “Médicos pela Verdade”, e afirmou que o partido defende a saúde pública.

E quando foi questionado sobre o facto de ter surgido em manifestações públicas sem máscara, o presidente do Chega ironizou: “Se fossemos dizer que éramos negacionistas por não usarmos máscara... quem nunca pecou que atire a primeira pedra”.