Pedro Siza Vieira. Certificado digital "não é agradável", mas é o caminho a percorrer

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou esta quarta-feira que, apesar de "não ser prático, não ser agradável", o Certificado Digital é "o caminho que vamos continuar a percorrer", ao longo dos próximos meses.

Em declarações à margem de uma conferência organizada pela AHP - Associação da Hotelaria de Portugal, Siza Vieira aponta que em vários países o acesso à restauração em qualquer dia da semana está condicionado à apresentação do certificado ou de um teste negativo à Covid-19, enquanto em Portugal tal só se aplica aos fins de semana.

"Aquilo que estamos a ver é que mais de 20 países da União Europeia exigem o Certificado Digital mais amplamente do que aquilo que nós exigimos", realça.



O ministro da Economia está confiante na recuperação do setor do turismo, um mercado com muitas empresas que vão beneficiar do Apoio à Retoma Progressiva.

Para o ministro da Economia. vive-se uma "repressão da procura". Ou seja, as pessoas não viajam porque não podem.

Mas assim que há uma abertura, retomam logo as viagens. E como fizeram poupança, têm maior disponibilidade para o fazer e gastar mais.

"Achamos que a Economia cresça próximo dos 5% e esperamos que a receita turística, este ano, se vá situar 10% acima dos números do ano passado e não achamos impossível que maio junho e julho tenham números superiores ao ano passado", afirma.

Tal cenário pode significar 9 mil milhões de euros no fim de 2021 para o setor do Turismo.

Os níveis pré pandemia do mercado só devem ser retomados em 2023, na melhor das hipóteses.