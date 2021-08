Aliança vai concorrer a 33 concelhos do país, sem Santana

Em comunicado, o Aliança diz que irá candidatar-se com listas próprias aos órgãos autárquicos dos concelhos de Viana do Castelo, Porto e Torres Vedras.

O Aliança vai concorrer a 33 dos 308 concelhos do país nas eleições autárquicas de setembro, com listas próprias em três municípios e em coligação nos restantes 30, anunciou o partido, esta quarta-feira.

O partido concorre em 12 dos 18 distritos do continente (Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real) e na Região Autónoma da Madeira.

"Este é o resultado natural da estratégia definida pelos militantes em Congresso: integrar o maior número de coligações, construindo alternativas alargadas na defesa do serviço às populações e no combate ao poder socialista", diz Paulo Bento, citado no comunicado do partido.

Na segunda-feira foi o último dia para a entrega das listas de candidatos às eleições autárquicas de 26 de setembro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).