Marcelo manda artigo 6.º da Carta dos Direitos Digitais para o Constitucional

O Presidente da República anunciou esta quinta-feira que iria submeter à aprovação do Tribunal Constitucional o artigo 6.º da Carta dos Direitos Digitais, tal como tinha levado a entender na quarta-feira.

Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que a "jurisprudência recente do Tribunal Constitucional traduz uma preocupação cada vez mais marcada e estrita relativamente à necessidade de maior densificação e determinabilidade de conceitos com reflexos em matéria de Direitos, Liberdades e Garantias", dando o exemplo da decisão do TC sobre a lei da autodeterminação de género nas escolas.

Nessa decisão, o TC chumbou a lei por entender que a legislação deveria passar pela Assembleia da República, apesar de não assegurar que o conteúdo da lei não era inconstitucional.