Novo Banco. Relatório final aprovado com voto contra do PS

Fernando Anastácio, deputado socialista que foi o autor do relatório preliminar, renunciou à condição de relator antes da votação final, que continha várias alterações apresentadas pelos partidos, contra a vontade do PS.

O documento passou com os votos contra dos deputados do PS, os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, PSD, CDS, PCP, PAN e Iniciativa Liberal e a abstenção da deputada Cecília Meireles, do CDS.

Essas alterações ao projeto de relatório, aprovadas na segunda-feira, assumem a responsabilidade do Governo socialista na decisão de venda do Novo Banco ao fundo Lone Star.

À proposta da versão preliminar elaborada pelo deputado Fernando Anastácio, que referia que "a decisão da venda ao fundo americano "Lone Star" coube ao BdP [Banco de Portugal] no exercício das suas competências", foi introduzida uma alteração da IL, apenas com voto contra do PS e abstenção do PAN, que refere que coube ao BdP "e ao Governo" a decisão de venda.



A proposta da versão preliminar referia, apenas, que essa decisão coube ao Banco de Portugal e aponta graves falhas de supervisão.

A comissão de inquérito ao Novo Banco aprovou também uma proposta do PCP de alteração ao relatório referindo que a resolução do BES e a sua capitalização inicial, de 4.900 milhões de euros, foi "uma fraude política".

"Uma decisão que representou uma fraude política, uma vez que foi dito aos portugueses que seria possível resolver o banco com 4,9 mil milhões de euros, sabendo-se que o passivo da 'holding' era superior a 12 mil milhões de euros", pode ler-se na proposta de alteração do PCP ao relatório, aprovada esta segunda-feira com votos favoráveis de PS, BE e PCP, e votos contra do PSD, CDS, PAN e IL.

O deputado socialista Fernando Anastásio conclui, na versão preliminar divulgado a 20 de julho, que "a supervisão falhou em toda a linha" no período prévio à resolução do BES, uma ideia que considera ser "quase um consenso".