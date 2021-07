Luto nacional por Otelo? "Importante é não é termos uma polémica sobre o tema", diz Costa

O primeiro-ministro justificou esta terça-feira a decisão de não ser declarado luto nacional pela morte de Otelo Saraiva de Carvalho.

Em resposta ao protesto com que foi recebido à chegada ao velório do coordenador operacional da revolução de abril de 1974, na capela da Academia Militar, em Lisboa, o primeiro-ministro António Costa referiu que “o importante não é termos uma polémica sobre o tema”, por considerar que este deve ser “um momento, aliás, de reconciliação de todo o país com a figura do coronel Otelo”.

Em defesa da decisão do Executivo, Costa lembrou que “o Estado tem de ter, naturalmente, critérios consistentes e coerentes e foi assim no passado”, em relação a outras figuras da Revolução dos Cravos.

A posição do primeiro-ministro está, de resto, em linha com a do Presidente da República.

Já esta terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa tinha insistido que para a decisão de não decretar luto nacional contribuiu o facto de ter acontecido o mesmo quando morreram outros protagonistas da revolução.