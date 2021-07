​PSD propõe redução para 215 deputados e círculo nacional de compensação

A diferença está na introdução de 30 círculos territoriais, que elegem 176 deputados e em que os cinco maiores são subdivididos de forma a garantir que cada um elege o máximo de nove deputados e um mínimo de três, o que beneficia, segundo os social-democratas, os círculos mais pequenos, do interior do país.

O PSD apresentou esta sexta-feira uma proposta para a reforma do sistema eleitoral, que garante não ser uma rutura, mas uma melhoria do atual.

Esta é a fórmula proposta para garantir que a redução do número de deputados e a decomposição dos maiores círculos não afeta a proporcionalidade, nem a representação dos partidos mais pequenos.

Os autores da proposta, que vai ao encontro de críticas e sugestões várias vezes deixadas pelo líder do PSD, Rui Rio, consideram que o cenário de 30 círculos (através da divisão dos cinco maiores) facilita o conhecimento dos candidatos, promovendo uma proximidade entre eleitores e eleitos.

Esta reforma do sistema eleitoral foi coordenada por David Justino, vice-presidente do partido; e com os contributos de André Coelho Lima, também vice-presidente; António Capucho, antigo autarca e antigo dirigente do PSD; Nuno Sampaio, assessor político de Marcelo Rebelo de Sousa; e do professor universitário Miguel Poiares Maduro, que foi ministro-adjunto no governo de Pedro Passos Coelho.

O PSD considera que é uma proposta equilibrada, mas mostra-se disponível para um "compromisso alargado".

Como seriam atribuídos os mandatos com base nos resultados das últimas legislativas? A comparação é apresentada pelo PSD, como exemplo da distribuição de mandatos tendo por base o número de votos expressos nas últimas eleições legislativas.

A aplicação do método proposto traduzir-se ia numa redução de mandatos para PS, PSD, Bloco e PCP, mas os partidos mais pequenos manteriam o atual número de mandatos.