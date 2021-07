Negociações do Orçamento arrancam 2.ª feira

Começam na segunda-feira as reuniões do Governo com os parceiros parlamentares sobre Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se às 10h00 com a delegação do PAN, que será encabeçada pela porta voz do partido, Inês Sousa Real.

Tal como o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, já tinha confirmado em entrevista à Renascença e ao “Público”, a última semana de julho será dedicada à reunião com os partidos que aprovaram o Orçamento de 2021, mas também com o Bloco de Esquerda, que chumbou o diploma.

Estes primeiros encontros irão servir para a definição de calendário de negociação e para apresentar as linhas gerais de cada uma das partes.

Assim, as negociações irão decorrer nos próximos dias e deverão sofrer uma pausa de algumas semanas para as férias de verão e outra pausa durante a campanha eleitoral das autárquicas, sendo depois retomadas nas duas semanas antes da entrega do Orçamento do Estado no parlamento, marcada para o dia 10 de outubro.