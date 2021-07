Morreu António Norton de Matos, fundador do CDS

Morreu com 86 anos o fundador do CDS António Norton de Matos, que foi também deputado à Assembleia Constituinte.

EM comunicado, o partido lamenta a morte e recorda-o como "um homem bom" e de "fortes convicções".

A direção do CDS, liderada por Francisco Rodrigues dos Santos, indica que "António Norton de Matos foi fundador do CDS e Deputado na Assembleia Constituinte, eleito pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo, tendo sido diretor do jornal do CDS Democracia 76".

"Nascido a 15 de fevereiro de 1935, em Lisboa", o histórico dirigente era "formado em engenharia química" e, "para além da vida política, desenvolveu extensa atividade profissional em diversas empresas nacionais, como administrador, e destacou-se também por integrar a equipa que liderou a Expo 98".

A nota dá também conta que "nos últimos anos, desenvolveu atividade agrícola em Moreira do Lima, na propriedade da sua família".

"Pai de quatro filhos, António Norton de Matos era um homem bom, de caráter doce e de fortes convicções. Deixa uma profunda saudade e um exemplo em todos aqueles que com ele privaram", salienta a direção do CDS-PP.