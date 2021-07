António Costa pede autarcas "sem medo" para avançar com a descentralização

“É por isso que as candidaturas do PS estão especialmente motivadas, porque vai ser um novo mandato”, em que “as autarquias vão ter novas competências nas áreas da saúde, educação, habitação e políticas sociais”, vincou.

O líder do PS considerou na quinta-feira à noite “fundamental” ter nas câmaras municipais “quem não tenha medo” para a avançar a descentralização e possua “ambição e visão” para as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência.

Na sua intervenção, com uma duração de pouco mais de 15 minutos, o também primeiro-ministro notou que o próximo mandato autárquico vai coincidir com a aplicação das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do próximo Quadro Financeiro Plurianual.

“Portugal vai ter, nos próximos sete anos, o maior volume de recursos que alguma vez a União Europeia nos disponibilizou desde a nossa adesão”, assinalou, referindo-se às verbas do PRR e do programa Portugal 2030, que totalizam “40 mil milhões de euros”.

Referindo que “uma parte importantíssima destas verbas vai ser executada através dos programas operacionais regionais”, Costa defendeu ser “absolutamente essencial” que os autarcas tenham “ambição e visão” para que o país possa “aproveitar plenamente os recursos únicos” de que vai dispor nos próximos anos.

O líder do PS salientou também a necessidade de “um esforço extraordinário de mobilizar o país para a sua reconstrução e recuperação”, devido à pandemia de Covid-19, com o objetivo de o tornar “mais forte, mais moderno e mais desenvolvido”.

“Ninguém nos perdoaria que, dispondo destes recursos, esses não fossem aproveitados plenamente e esse é um exercício que exige uma enorme determinação e uma enorme capacidade de gestão”, acrescentou.