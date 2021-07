🔴 Siga em direto o debate do Estado da Nação

Costa também destacou "o reforço do Serviço Nacional de Saúde", com o primeiro-ministro a elogiar o investimento do Governo em profissionais de saúde. Mas o primeiro-ministro também vincou que o investimento em recursos humanos na saúde não pode ficar pela pandemia e disse que o reforço no SNS está também previsto no Plano de Recuperação e Resiliência, um investimento previsto em 1383 mil milhões de euros.

Além desta meta, Costa quer que todos as crianças acima dos 12 anos vacinadas até 19 de setembro , ficando a aguardar pela decisão da Direção-Geral da Saúde (DGS). "É tempo de alargar a nossa ambição e garantir também a proteção das crianças e jovens, e devemos fazê-lo atempadamente, a tempo do próximo ano letivo", disse.

O primeiro-ministro, António Costa, começou o seu discurso por realçar as "cinco prioridades" com a primeira a ser completar o plano de vacinação, com o objetivo de atingir a imunidade de grupo no início de agosto.

Depois da intervenção inicial do primeiro-ministro, António Costa, que poderá durar até 40 minutos, os partidos terão direito a pedidos de esclarecimento e intervenções, pela seguinte ordem: PSD, PS, BE, PCP, CDS-PP, PAN, PEV, Chega e Iniciativa Liberal (IL).

A atual sessão legislativa chega esta quarta-feira ao fim com o habitual debate do Estado da Nação. O primeiro-ministro abre o debate, na Assembleia da República, no qual o Governo e os partidos vão analisar, ao longo de quase quatro horas, a situação do país.

Segundo António Costa, este plano permitirá "uma maior autonomia pedagógica das escolas, na organização do calendário escolar, na adaptação do currículo e na gestão flexível das turmas". "Por outro lado, prevê-se um aumento do número de professores e técnicos especializados nas escolas, designadamente através do reforço de créditos horários e do alargamento dos programas de tutoria para apoiar os alunos com maiores dificuldades", disse.

A abrir a ronda de debate começa o PSD, com o deputado e líder parlamentar Adão Silva a falar, substituindo Rui Rio, que vai estar ausente devido à morte de um familiar próximo, conforme disse à Lusa fonte oficial do partido na terça-feira.

Perto de fechar o seu discurso, António Costa aproveitou o investimento obrigatório do PRR no combate às alterações climáticas e na transição digital para afirmar que Portugal foi inovador, durante a sua presidência do Conselho Europeu, para aprovar a Lei Europeia do Clima.

Respondendo à deputada do BE, o primeiro-ministro disse que o Governo não está a desviar dinheiro de um lado para o outro, mas a investir em saúde mental.

Na área do Trabalho, Catarina Martins questionou "porque é que estamos há tantos anos com as leis da troika?" e aproveita para dizer que os avanços na área do teletrabalho e nos apoios laborais surgiram com apoio e esforço do Bloco.

A coordenadora do Bloco de Esquerda começou por questionar o investimento na Saúde, previsto no PRR, reiterando que são reforços que já estavam previstos e não foram implementados.

Uma hora depois do início de debate, falou pela primeira vez alguém fora dos dois maiores partidos. Catarina Martins abriu a intervenção do Bloco de Esquerda, afirmando logo que "não devíamos perder muito tempo a debater com a direita" e pouco mais a mencionou, optando por criticar mais o Governo.

"À segunda-feira querem que o Natal seja todo sem restrições, à terça que seja com, à quarta é melhor abrir as fronteiras, À quinta fechamos, à sexta votamos contra o OE que dá tudo a todos, ao sábado pedimos mais apoios para toda a gente. E ao domingo rezam para que o diabo apareça e este Governo caia!”, ironizou a deputada.

A líder parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, reafirmou o que disse o primeiro-ministro sobre as críticas ao PSD e criticou "o estado da oposição".

"Ainda bem que as férias estão a caminho porque merece descanso e precisa de descanso" , disse o primeiro-ministro, depois de reiterar que o PSD "foi o maior inimigo do SNS".

Mas o maior ponto de risos irónicos da esquerda surgiu quando Adão Silva disse que o PSD tinha sido "fundador do SNS". Costa respondeu ao dizer que essa tinha sido "a maior trabalhada que me lembro de ouvir nos últimos tempos na Assembleia da República" e recomendou descanso.

E sobre os apoios à redução de atividade, como o lay-off simplificado, António Costa respondeu às críticas de inação do BE ao realçar que o Governo apoia 270 mil pessoas e que "quem perde o subsídio de desemprego, tem acesso ao apoio extraordinário, ao fim de seis meses, consegue outro apoio sem condição de recursos, e assim sucessivamente".

"Evitámos que o desemprego tivesse sido o dobro do que foi, 24 mil pessoas saíram do desemprego no último ano e voltaram à atividade", repetiu.

Jerónimo pergunta se Governo "vai continuar a fechar os olhos" em questões laborais



Fiel à matriz do PCP, o secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa, focou a sua intervenção em questões e leis laborais e, à semelhança do que tinha dito o BE sobre as leis da troika, afirmou que "é necessário romper com a política de direita".

"Vivemos uma situação em que os do costume, continuam a acumular lucros e dividendos", disse Jerónimo sobre a faixa mais rica da população ter enriquecido com a pandemia, "enquanto a maioria perde" nos salários e na saúde.

O líder do PCP perguntou também ao Governo como é que está pensado o aumento dos salários e do subsídio de risco (cujo aumento esta quarta-feira volta a ser exigido pelos polícias). E Jerónimo de Sousa aproveitou ainda para pedir apoio ao projeto do PCP promover a redução do horário de trabalho para 35 horas.

Em mais uma nota laboral, Jerónimo deixa um recado evidente ao processo de recapitalização da TAP e das negociações com a Comissão Europeia, ao criticar "despedimentos coletivos envolvendo grandes grupos económicos e financeiros, sem justificação económica".