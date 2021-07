🔴 Siga em direto o debate do Estado da Nação. Costa quer crianças acima dos 12 anos vacinadas até 19 de setembro

Veja também:

A atual sessão legislativa chega esta quarta-feira ao fim com o habitual debate do Estado da Nação. O primeiro-ministro abre o debate, na Assembleia da República, no qual o Governo e os partidos vão analisar, ao longo de quase quatro horas, a situação do país.

Depois da intervenção inicial do primeiro-ministro, António Costa, que poderá durar até 40 minutos, os partidos terão direito a pedidos de esclarecimento e intervenções, pela seguinte ordem: PSD, PS, BE, PCP, CDS-PP, PAN, PEV, Chega e Iniciativa Liberal (IL).

O primeiro-ministro, António Costa, começou o seu discurso por realçar as "cinco prioridades" com a primeira a ser completar o plano de vacinação, com o objetivo de atingir a imunidade de grupo no início de agosto.

Além desta meta, Costa quer que todos as crianças acima dos 12 anos vacinadas até 19 de setembro, ficando a aguardar pela decisão da Direção-Geral da Saúde (DGS). "É tempo de alargar a nossa ambição e garantir também a proteção das crianças e jovens, e devemos fazê-lo atempadamente, a tempo do próximo ano letivo", disse.

Costa também destacou "o reforço do Serviço Nacional de Saúde", com o primeiro-ministro a elogiar o investimento do Governo em profissionais de saúde. Mas o primeiro-ministro também vincou que o investimento em recursos humanos na saúde não pode ficar pela pandemia e disse que o reforço no SNS está também previsto no Plano de Recuperação e Resiliência.

A terceira prioridade, disse o primeiro-ministro, é recuperar as aprendizagens. Para isso, Costa anunciou um "ambicioso plano" a ser executado ao longo dos próximos dois anos letivos e que custará 900 milhões de euros.

Segundo António Costa, este plano permitirá "uma maior autonomia pedagógica das escolas, na organização do calendário escolar, na adaptação do currículo e na gestão flexível das turmas". "Por outro lado, prevê-se um aumento do número de professores e técnicos especializados nas escolas, designadamente através do reforço de créditos horários e do alargamento dos programas de tutoria para apoiar os alunos com maiores dificuldades", disse.

O primeiro ministro salientou que "o grande desafio que temos pela frente consiste em recuperar desta crise pandémica, resolvendo ao mesmo tempo os problemas estruturais que têm afetado a competitividade nossa economia. temos de sair desta crise mais fortes, para irmos mais além e mais rápido na convergência dos países mais desenvolvidos da União Europeia".



O líder do PSD, Rui Rio, vai estar ausente devido à morte de um familiar próximo, conforme disse à Lusa fonte oficial do partido na terça-feira. Adão Silva, líder parlamentar do PSD, disse à RTP à entrada do hemiciclo que ia "elogiar os portugueses" pelos esforços feitos durante o passado ano e deixar críticas ao "desgaste do Governo".







