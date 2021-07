PR evita comentar remodelação de Cabrita. "Isso é uma questão do primeiro-ministro"

O Presidente da República evitou, esta quarta-feira, comentar uma eventual remodelação do ministro da Administração Interna.

Confrontado pelos jornalistas com a sucessão de casos envolvendo Eduardo Cabrita e com a pressão que recai sobre o Governo, Marcelo Rebelo de Sousa diz que “isso é uma questão do primeiro-ministro”.

“Eu não vou comentar isso”, atalhou o Presidente.

À margem de um debate sobre os fundos europeus, em Lisboa, Marcelo comentou, ainda, a evolução dos números da pandemia em Portugal e lembrou que se mantêm aquém dos que o levaram a decretar o Estado de Emergência no país.

“Continuamos em linha: tivemos quatro mil, tivemos uma diminuição de cuidados intensivos, ontem e hoje, um aumento de internados, em geral, e tivemos um número mais elevado de mortos, mas encontramo-nos muito aquém daquilo que eram os números, entre metade e um terço, quando eu decretei o estado de emergência em novembro do ano passado”, explicou o Presidente.