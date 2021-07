Governo quer "realojar 26 mil famílias até ao dia 25 de abril de 2024”

O chefe do Governo falava durante a intervenção inicial do debate do estado da Nação, na Assembleia da República.

Numa altura em que Portugal se prepara para começar a receber as primeiras verbas da "bazuca europeia", António Costa afirma que haverá "40 mil milhões ao serviço da transformação da nossa economia".

O primeiro-ministro anunciou logo na abertura do seu discurso, no debate do Estado da Nação, que o Governo quer vacinar entre agosto e setembro todas as crianças e jovens a partir dos 12 anos.



[notícia corrigida - Governo quer realojar 26 mil e não 36 mil famílias]