Rejeitadas propostas do CDS e IL para revogação de artigo da Carta na Era Digital

As propostas do CDS-PP e Iniciativa Liberal (IL) de revogação do artigo 6.º da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital foram esta terça-feira rejeitadas, enquanto as propostas de alteração do PS e PAN baixaram à comissão. Os projetos de lei da IL e do CDS-PP previam a revogação do artigo, que entrou em vigor em 16 de julho, enquanto o PS e PAN propõem alterações. A proposta da IL foi rejeitada com os votos contra do PS, Bloco de Esquerda (BE), PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, a abstenção do deputado socialista Pedro Bacelar de Vasconcelos. O PSD, PCP, CDS-PP, Chega, IL e quatro deputados do PS (Ascenso Simões, Jorge Lacão, Marcos Perestrello e Sérgio Sousa Pinto) votaram a favor. O projeto de lei do CDS-PP foi rejeitado com votação semelhante, mas sem abstenções, uma vez que o deputado do PS Pedro Bacelar Vasconcelos votou a favor. Tanto o CDS-PP como o IL queriam revogar o artigo, com este último a considerar que o diploma "inclui uma disposição aberrante que promove ativamente mecanismos censórios", de acordo com os projetos de lei apresentados. No caso das propostas do PS e do PAN, ambos baixaram à comissão por 60 dias.

Na sua proposta, o PS considera que o n.º 6 do artigo 6.º (sobre o Estado apoiar a criação de estruturas de verificação de atos e o incentivo à atribuição de selos de qualidade) "carece de regulamentação". Nesse sentido, a proposta socialista "densifica o disposto no n.º 6 do artigo 6.º da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, explicitando os termos em que pode ocorrer apoio do Estado às entidades referidas nesse preceito". De acordo com a proposta do PS, "as estruturas dedicadas à verificação de factos, criadas por entidades de comunicação social registadas na Entidade Reguladora da Comunicação Social, podem receber apoio do Estado, desde que ocorra exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram a sua criação e a mesma obedeça ao Código de Princípios de redes Internacionais de Verificação de Factos". E o Estado "não pode interferir na atividade das entidades referidas no número anterior, designadamente na definição da sua organização interna, metodologias de verificação e formas de publicitação dos resultados do trabalho realizado", salienta o Projeto de Lei socialista. Sobre os requisitos da concessão de apoio, o PS propõe que "só pode ser concedido apoio às entidades referidas no artigo anterior quando: as entidades se encontrem regularmente constituídas, regendo-se por estatutos elaborados em conformidade com a lei; exerçam atividade efetiva há pelo menos três anos; disponham de pessoal, infraestruturas, instalações e equipamentos, próprios, contratados ou voluntários, necessários para assegurar a prossecução dos seus fins e para as atividades que se propõem realizar; tenham uma página na Internet, acessível de forma irrestrita, onde sejam disponibilizados os estudos e documentos produzidos, a ficha técnica dos editores e colaboradores e os textos atualizados dos estatutos e dos regulamentos internos".