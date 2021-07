​Festejos do Sporting: PS e PCP travam ida de Cabrita ao Parlamento

A abstenção do PCP, aliado ao voto contra do PS, travou o requerimento dos social-democratas para que o ministro Eduardo Cabrita fosse ouvido, com carácter de urgência, sobre o relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) aos incidentes durante os festejos do título do Sporting.



O PSD acusou, na segunda-feira, o ministro da Administração Interna de ter "treslido" esse relatório, desresponsabilizando-se e dizendo que o modelo definido para a celebração do título de campeão nacional de futebol foi decidido apenas entre o Sporting Clube de Portugal e a Câmara de Lisboa.

Eduardo Cabrita acusou ainda o clube de Alvalade de não responder aos pedidos de esclarecimento da IGAI, declarações que o Sporting já desmentiu.

Lembrando que o mesmo relatório demonstra que foi o ministro Eduardo Cabrita quem validou, por despacho, os moldes em que seriam realizados os festejos, os social-democratas queriam ver esclarecidas as contradições e os factos na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, mas esbarraram no voto do PCP que veio em socorro do PS, abstendo-se.

A restante oposição com assento na primeira comissão votou a favor do requerimento do PSD: CDS, Bloco de Esquerda e PAN.

As duas deputadas não inscritas não estavam presentes.