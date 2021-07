Reguengos de Monsaraz. Rio questiona Governo sobre “condescendência” da GNR perante atropelamento

Rui Rio já reagiu aos incidentes da passada noite em Reguengos de Monsaraz. Numa publicação no Twitter, o líder do PSD questiona Eduardo Cabrita e António sobre o que diz ser “uma cena de violência perante a total condescendência da GNR”. “Facilitismo e impunidade são via para o caos, não são caminho para o desenvolvimento”, atira ainda.