"D. Sebastião virá de Massamá?" ​Jornadas do PS arrancam com tiro ao PSD

Para o autarca de Caminha, "o PS, em cada concelho e em cada federação e no Parlamento, tem de ser, infelizmente, na atual conjuntura, poder e oposição", rematando que o partido "tem de ser o equilíbrio que falta ao debate no atual panorama de debate no país".

Miguel Alves dramatizou o discurso, reclamando que os socialistas têm "mais do que o dobro da responsabilidade sendo partido no poder".

O primeiro foi logo do autarca local, Miguel Alves, um homem próximo do secretário-geral do partido, António Costa, chamando o PS à pedra colocando nos ombros dos socialistas o peso da "responsabilidade acrescida" perante a "actual conjuntura política".

A meio da legislatura, no final de uma sessão legislativa e a ainda a meio de uma pandemia com negociações orçamentais no horizonte, o PS enfrenta uma espécie de tempestade perfeita, aproveitando as jornadas parlamentares, em Caminha, para atirar em vários sentidos e até com avisos para dentro.

O autarca de Caminha diz esperar "que o pragmatismo que normalmente está associado ao institucionalismo de partidos como o PCP permitam, apesar de tudo, alguma estabilidade".

Olhando para a direita, o dirigente socialista vê a "indigência de ideias do radicalismo plástico dos partidos mais populistas ou a deserção do debate de ideias nos partidos mais tradicionais do arco da governação".

Usando de ironia, o autarca compara a vida interna do PSD ao "reality show 'Os sobreviventes', em que uma dúzia de pessoas eram largadas numa ilha, abandonadas à sede à fome, sujeitando-se aos predadores que iam surgindo até ficar um, que escanzelado acabava por erguer um troféu, doente e já sem ser capaz de fazer mais nada".

Esta visão de fim de linha do principal partido da oposição e, sobretudo, do líder Rui Rio "dá o tal acréscimo de responsabilidade ao PS", conclui Miguel Alves, avisando que, "se PS não souber ser, ao lado do Governo, a reflexão, a crítica construtiva, a procura de outros caminhos ninguém conseguirá fazer na atual conjuntura do país". Ou seja, ou há PS ou é o caos.

Aos deputados fica o recado sobre a "necessidade do PS interrogar-se sempre sobre o seu caminho", com Miguel Alves a imaginar um Governo do PS quase eterno, que se arrisca "a ser futuro do país durante muito tempo" e que se se "enquistar" então "o país enquistirá".

Dado o recado para dentro, vieram depois as tacadas do secretário-geral adjunto do PS à direita, com José Luís Carneiro a acusar o PSD de "radicalismo defensivo” e a lançar candidatos à liderança não do PS mas do PSD.

José Luís Carneiro referiu-se às direitas "desoladas" que "ouviram da boca do líder do maior partido da oposição que o PSD, afinal, não é de direita e, por isso, trabalham já numa alternativa que, dizem, está a caminho".

O “número 2” do socialista conclui que "só falta saber se o D. Sebastião virá de Bruxelas ou se virá de Massamá", numa referência mais do que explícita ao eurodeputado Paulo Rangel e ao ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.

Sem falar dos parceiros de esquerda, José Luís Carneiro optou por atirar a um PSD "que contribui para diluir o grande espaço político de diálogo entre o centro direita e o centro esquerda".

A defesa do diálogo à esquerda do PS, essa ficou a cargo do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, com Duarte Cordeiro a repetir aquilo que já tinha dito em entrevista à Renascença e ao “Público”, que será à esquerda que o governo irá procurar "assegurar a estabilidade", tendo em conta as negociações do Orçamento do Estado do próximo ano.