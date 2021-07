Algarve deve ter 16 autarcas focados em aplicar fundos do PRR, diz Costa

O secretário-geral do PS, António Costa, considerou este sábado que o Algarve deve ter 16 presidentes de Câmara focados em aproveitar os fundos comunitários do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para recuperar e diversificar a atividade económica da região.

O líder do PS deixou este desafio em Portimão, no Algarve, na apresentação dos candidatos do partido às 16 câmaras do distrito de Faro e recordou os montantes previstos PRR aprovado pela União Europeia para os incentivar a vencer as eleições autárquicas, que classificou como "absolutamente essenciais" para que o país e a região ultrapassem a crise provocada pela pandemia de Covid-19.

"É por tudo isto que as próximas eleições autárquicas são absolutamente essenciais, porque nós temos que ter à frente das autarquias locais, à frente desta região, quem esteja comprometido com o desenvolvimento, o progresso, e com uma política económica que recusa a austeridade e, pelo contrário, acredita que é através do investimento, do apoio às empresas, da mobilização do nosso sistema cientifico que criaremos mais e melhor emprego e iremos recuperar esta região", afirmou o também primeiro-ministro português.

António Costa disse "saber bem" o "impacto duríssimo que esta pandemia está a ter sobre o turismo", mas sublinhou a "excelência" de todas as características que fizeram do Algarve "um dos grandes destinos turístico do Mundo".