PS disponível para avançar já com teletrabalho, oposição atira regulação para outubro

Terminam esta quinta-feira as audições a sindicatos, patrões e diversos parceiros sociais para a regulação do teletrabalho. O PS deseja que o processo "avance o mais rapidamente possível” e o coordenador socialista do grupo de trabalho, Nuno Sá, diz à Renascença que se a legislação ficar fechada nesta sessão legislativa "tanto melhor".

Contudo, neste assunto, é a oposição a querer ir mais devagar para tentar fazer melhor. Recorde-se que em causa estão sobretudo as regras e as eventuais compensações pelos custos quando o teletrabalho é cumprido em casa. A intenção inicial do PS é que o processo termine ainda este mês de julho, com Nuno Sá a reconhecer que não pode "definir um compromisso", porque não está dependente apenas da vontade dos socialistas. “Se se conseguir terminar nesta sessão legislativa é ótimo", diz, mas remata com um "ficará à responsabilidade e competência das demais bancadas", atirando o ónus para a oposição. Nuno Sá explica a pressa do PS porque o tema "tem toda a atualidade por causa da pandemia", argumentando que "os próprios membros da concertação social têm dito que, após a pandemia, este será um recurso cada vez mais usado", havendo por isso necessidade de regulação. “É uma nova forma de trabalho, carece de regulação, de fiscalização da Autoridade para as Condições de Trabalho e de aplicação no sector público e privado", justifica. No PCP a leitura sobre esta pressa dos socialistas é outra e associam-na à realização das autárquicas, com fonte da direção parlamentar comunista a salientar à Renascença que antes de 26 de setembro o processo legislativo do teletrabalho "não pode ser resolvido", recusando uma "coisa feita a mata-cavalos", tendo em conta que "há jornadas parlamentares em julho", quer do CDS, quer do PS e que "o trabalho das comissões vai ficar comprimido". A mesma fonte comunista admite que o Parlamento pegue no tema depois das férias dos deputados em setembro e que os trabalhos possam entrar mesmo por outubro dentro vendo com "dificuldade que isto possa ser votado até ao final de julho". Os socialistas recusam a ideia de que as eleições locais tenham "qualquer influência nesta pressa do PS", com fonte socialista a referir à Renascença que "não se sabe ainda qual o calendário do Parlamento em setembro por causa das autárquicas", questionando mesmo que existam plenários nesse mês, mas garantindo que "se houver, o PS aproveitará todas as oportunidades de calendário para fazer avançar o processo, não tem nada a ver com autárquicas".

Quem também não percebe a pressa do PS é o Bloco de Esquerda (BE), com o deputado José Soeiro, a dizer-se tentado a acreditar que o PS possa estar a jogar com o calendário orçamental e querer chegar às negociações do Orçamento do Estado com a regulação do teletrabalho fechada. Ainda não há data definida para apresentar propostas de alteração e chegar a um texto de substituição dos nove projetos que estão em discussão no grupo de trabalho.