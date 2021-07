Autárquicas 2021. Goucha ao lado de Suzana Garcia na Amadora

O apresentador de televisão Manuel Luís Goucha entra nas autárquicas ao lado de Suzana Garcia, na Amadora. A informação é avançada pelo diário "Público".

Goucha vai presidir à comissão de honra da candidata, que apresenta formalmente a sua candidatura na quarta-feira.

De acordo com o "Público", o líder do PSD, Rui Rio, não estará presente, mas far-se-á representar pelo vice-presidente do PSD, David Justino. Também estarão presentes e intervirão os presidentes do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, e do MPT, Pedro Soares Pimenta.

A apresentação da candidatura realiza-se pelas 19h00, no anfiteatro ao ar livre do Parque Central da Amadora.