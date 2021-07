Rodrigues dos Santos diz que o Governo "está a decompor-se"

O líder do CDS-PP afirmou, esta segunda-feira, que o Governo "precisa urgentemente de uma remodelação". Francisco Rodrigues dos Santos considera que o executivo, liderado pelo socialista António Costa, "está a decompor-se".

"Este Governo precisa urgentemente de uma remodelação. E se António Costa não fizer essa remodelação, passa a ser responsável pelos erros políticos dos ministros que não substitui", disse o presidente do CDS, na freguesia da Graça, concelho de Pedrógão Grande (Leiria), na apresentação dos candidatos do partido neste concelho às eleições autárquicas.

Para Rodrigues dos Santos, "esta remodelação urge fazer num Governo que trata o Estado como a sua casa, que vai fazendo da impunidade a regra e a irresponsabilidade política uma forma de gestão".

"O Governo está a decompor-se a cada dia que passa e a perder credibilidade aos olhos dos portugueses e a dar mau nome a Portugal, mediante este acumular de casos que tem acontecido", declarou.

Entre esses casos referiu a "quebra do consenso político e social no combate à pandemia" de Covid-19 ou as "nomeações dos 'boys' para ordenados chorudos e tachos no Estado, como Adão e Silva", comissário dos 50 anos do 25 de Abril.