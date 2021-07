Liderança do PS preservada por interposta pessoa? "Lisboa não é espaço de aventura política"

António Costa considerou esta segunda-feira que Lisboa não pode ser o palco onde se jogam as lideranças políticas.

No que pode ser interpretado como um claro recado para o PSD e para Rui Rio, o líder socialista e primeiro-ministro aproveitou a breve intervenção que fez durante a apresentação da recandidatura de Fernando Medina à Câmara de Lisboa para sublinhar que “a cidade não pode ser um espaço, simplesmente, de aventura política, não pode ser um espaço simplesmente de afirmação de contabilização de jogos partidários”.

E acrescentou que “ao contrário de outras candidaturas, esta não é uma candidatura para a preservação do líder do PS por interposta pessoa. O líder do PS está, felizmente, de boa saúde e continuará de boa saúde. O que se trata aqui é de Lisboa e só de Lisboa”.