Isabel Galriça Neto, candidata a presidente da Assembleia Municipal na lista de Moedas

Carlos Moedas, candidato do PSD à Câmara de Lisboa, apresenta Isabel Galriça Neto como candidata a presidente da Assembleia Municipal.

O comunicado da candidatura lembra que “Isabel Galriça Neto tem dedicado a sua vida a tratar e a cuidar das pessoas. Em 1997 fundou a equipa de cuidados continuados do centro de saúde de Odivelas, é vogal na Comissão Oncológica do Hospital da Luz e membro do núcleo de cuidados paliativos do centro de bioética da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e foi presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos”.

Carlos Moedas afirmou que o que pretendem é “defender as pessoas”.

“Desde o início lancei a ideia de criar um estado social local, a Isabel corporiza o compromisso social que faço com os lisboetas, acrescentou Moedas.

Já Isabel Galriça Neto, ex-deputada do CDS, considera que “Carlos Moedas é o único candidato que pode trazer a Lisboa um compromisso social que tem estado arredado da governação de Fernando Medina”.

Para a candidata à presidência da Assembleia Municipal, “os lisboetas têm sofrido uma ausência de cuidados que os deixa muitas vezes à sua sorte”. Por isso, assume o compromisso de contribuir para “dar uma nova vida a Lisboa”.

As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.