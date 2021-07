É “imoral” a utilização política do acidente mortal, diz Carlos César

O presidente do PS diz ser “imoral” a utilização política do acidente mortal com o carro do ministro da Administração Interna.

Carlos César afasta cenários de remodelação no Governo e ataca quem usa o acidente para pedir a saída de Eduardo Cabrita. “Não se pode tratar de um evento politizável e utilizado para tentar tirar vantagens políticas. É mesmo imoral fazê-lo.”

O socialista falava à saída que da reunião da Comissão Nacional, que decorreu esta manhã, e serviu basicamente para aprovar a nova data para o congresso. A reunião dos socialistas estava prevista para o próximo fim de semana, mas foi adiada para 28 e 29 de agosto.

Carlos César confirma a nova data - após a eleições autárquicas -, mas não afasta novo adiamento.