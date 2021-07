Costa afasta remodelação no Governo a curto prazo

O primeiro-ministro afasta uma remodelação no Governo a breve prazo. Em entrevista ao jornal “Público”, António Costa desmente informações que nos últimos dias davam conta de mudanças de ministros no imediato.

“Não está prevista nenhuma remodelação no horizonte”, garante nesta entrevista divulgada parcialmente.

Augusto Santos Silva ainda tem muito tempo para continuar no Governo e, mesmo assim, ainda pode regressar às aulas na universidade antes da reforma. Foi esta a resposta de Costa à entrevista do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros publicada sexta-feira no “Expresso”, na qual Santos Silva confessa o desejo de deixar as funções governativas a tempo de poder regressar à vida académica.

O primeiro-ministro fez as contas. Santos Silva tem 64 anos e pode dar aulas até aos 70, portanto, restam-lhe “uns cinco anos” para exercer funções políticas.

De acordo com aquela publicação, o governante defendeu o trabalho desenvolvido pelos seus ministros e salientou também a necessidade de estabilidade governativa.

António Costa defendeu também que a política requer “muita persistência”, dando como exemplo que na segunda-feira vai assinalar o arranque da extensão do metro ligeiro a Loures, uma das propostas que apresentou quando foi candidato à câmara daquele município, em 1993

