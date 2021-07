Parlamento volta a falhar eleição do Conselho de Fiscalização das "secretas"

O Parlamento voltou a falhar a eleição de dois membros para o Conselho de Fiscalização do sistema de informações da República.

Os nomes indicados pelo PS e pelo PSD eram os dos deputados Susana Amador (Partido Socialista) e Joaquim da Ponte (Partido Social Democrata), que conseguiram 138 votos favoráveis de um total de 216 votantes, não alcançando os dois terços necessários.

Segundo os resultados, a que a Renascença teve acesso, houve ainda 68 votos brancos e 10 votos nulos.

Esta era uma das eleições para órgãos externos do Parlamento pendentes deste março, quando tinham também falhado os dois terços necessário. Voltar a falhar esta eleição para o conselho de fiscalização das secretas é também um sinal de dificuldade de entendimento entre PS e PSD que se reflete igualmente na dificuldade em eleger juízes para o Tribunal Constitucional.

A Assembleia da República aprovou a eleição de outros nomes para diferentes órgãos externos. A socialista Lara Martinho foi eleita para o Conselho Superior de Defesa nacional com 146 votos a favor, 66 brancos e quatro nulos do mesmo total de 216.

Para o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal foram eleitos três deputados: Isabel Oneto, do PS, Luciano Gomes, do PSD, e Isabel Rodrigues, do PS. O resultado foi de 146 votos a favor, 60 brancos e 10 votos nulos.