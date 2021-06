Rui Rio diz que é preciso investigar "quem é que permitiu" eventuais crimes de Berardo

O presidente do PSD considerou positivo que a justiça esteja “atuante”, a propósito da detenção do empresário Joe Berardo, na terça-feira, mas advertiu que também é preciso “ver quem é que permitiu” os eventuais crimes.

Questionado pelos jornalistas sobre se considera positiva a detenção do empresário, Rui Rio referiu que, “obviamente, Joe Berardo pode ter responsabilidades e terá, a justiça dirá, mas é preciso ver quem é que permitiu que as coisas assim evoluíssem”.

“Quando um banco empresta dinheiro a alguém para esse alguém comprar ações do próprio banco, e penso que não é preciso ter grande formação em gestão para se perceber que isso é um absurdo completo, enfim, seja quem for não consegue o empréstimo se ele não for autorizado”, sustentou o presidente social-democrata, à margem do lançamento do livro “Portugal – Liberdade e Esperança”, do economista e também social-democrata Joaquim Miranda Sarmento, em Lisboa.

Apesar de considerar que “é muito difícil” comentar processos específicos, Rui Rio disse ser positivo a Justiça “estar em cima” deste assunto.

“Se a Justiça está atuante, eu que tanto critico de ela não ser atuante, agora tenho de dizer 'ainda bem que está atuante'”, disse.