​Covid-19: Governo cria comissão para fazer lei de emergência sanitária

O Governo anunciou esta terça-feira que decidiu formar uma comissão técnica para rever o quadro legal aplicável em situações de pandemia.



Há vários meses que se fala da necessidade de uma lei de emergência sanitária que permita dar resposta aos problemas causados pela Covid-19, mas esse passo tem vindo a ser adiado. Agora, o Governo decidiu avançar com esta comissão que deve apresentar anteprojetos dentro de quatro meses.

“A pandemia da doença Covid-19, que dura há quase um ano e meio, desafiou todas as áreas da sociedade e o processo legislativo não ficou à margem. Pelo contrário. Tratando-se de uma fase excecional em que o exercício pleno das competências legislativas e executivas procura compatibilizar a proteção da saúde pública, a defesa da legalidade democrática e os direitos dos cidadãos, o Governo tomou a iniciativa de constituir uma Comissão Técnica para o estudo e elaboração de anteprojetos de revisão do quadro jurídico vigente em função da experiência vivida durante a pandemia da doença Covid-19”, anuncia o gabinete do primeiro-ministro em nota enviada à comunicação social.