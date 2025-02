Provas-ensaio decorrem com normalidade na maioria das escolas

As provas-ensaio digitais para alunos do 4º, 6º e 9º anos estão a decorrer com normalidade na maioria das escolas. O balanço é da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) que, no entanto, alerta que só nos próximos dias será possível ter um quadro detalhado sobre eventuais problemas.

“A nossa perceção é, na verdade, que globalmente a situação das provas-ensaios estão a decorrer, ou irão decorrer, de uma forma normal”, diz Filinto Lima.

O responsável lembra que esta segunda-feira “foi o primeiro dia, mas a maior parte das escolas só vão começar a realizar estas provas a partir do dia de amanhã, a partir de meados desta semana”.

“Com certeza que iremos encontrar problemas técnicos, em alguns casos a escassez de computadores”, admite, assegurando, no entanto, que as escolas “estão aptas” e que “na maioria, não haverá problema”.