PSP detém quatro suspeitos com mandados de detenção europeus

A Polícia de Segurança Pública (PSP), deteve, este sábado, quatro suspeitos de nacionalidade espanhola, dando cumprimento a mandados de detenção europeus emitidos pelo país vizinho.

A detenção aconteceu na cidade de Lagos através do Comando Distrital de Faro. Depois de detidos, foi apurado que os suspeitos "eram procurados pela justiça" espanhola "pela prática de crimes de tráfico de estupefacientes, contrabando, posse de armas e outros", refere a PSP, em comunicado.

Por cá, eram suspeitos de crimes que, em teoria, "não permitiriam que lhes fossem aplicadas medidas restritivas da sua liberdade", "à luz da legislação portuguesa", razão que levou as autoridades espanholas à "emissão urgente" dos referidos mandados de detenção europeus, tendo sido "mantidos intensos contactos" com o país vizinho para "troca de informação entre as polícias de ambos os países".

Os suspeitos, que "devem ser considerados perigosos", aguardam agora pela entrega às autoridades espanholas, o que deverá "acontecer na próxima segunda-feira", adianta a PSP.