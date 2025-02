Vírus da dengue identificado em mosquito na Madeira

O vírus da dengue foi detetado no mosquito Aedes Aegypti numa armadilha de monitorização localizada no Funchal, indicou a Secretária de Saúde e Proteção Civil, sublinhado que à data não existem casos suspeitos da doença em humanos na região.

Em comunicado emitido na sexta-feira à noite, a autoridade regional informa que a rede de armadilhas de vigilância entomológica foi reforçada, conforme o plano de resposta entomológica definido em articulação com os responsáveis nacionais da Rede de Vigilância de Vetores.

O vírus da dengue foi identificado no âmbito das atividades diárias de monitorização realizadas pela Direção Regional de Saúde.

"À data, não existem casos suspeitos nem confirmados de dengue em humanos na Região Autónoma da Madeira", refere a nota da Secretária Regional de Saúde e Proteção Civil.

Dengue identificada em armadilha de mosquitos não é motivo para alarme



A recente identificação do vírus da dengue em mosquitos numa armadilha de monitorização no Funchal não é motivo para alarme, disse hoje o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, sublinhando que as ações de combate à doença vão continuar.

"Não vale a pena termos alarmes", afirmou.

O chefe do executivo social-democrata em gestão, que falava à margem de uma visita à Marina da Calheta, na zona oeste da ilha, realçou que as ações preventivas e de combate à dengue na região vão prosseguir, sobretudo considerando que as alterações climáticas potenciam a sua propagação.

Na sexta-feira, a Secretaria de Saúde e Proteção Civil informou que o vírus da dengue foi detetado em mosquitos Aedes Aegypti numa armadilha de monitorização localizada no Funchal.

A autoridade regional explicou, no entanto, que "à data, não existem casos suspeitos nem confirmados de dengue em humanos na Região Autónoma da Madeira".

A dengue é uma doença provocada por um vírus que se hospeda no organismo humano através da picada de um mosquito do género Aedes, sendo os sintomas mais comuns febre, dor de cabeça, dor muscular e articular, dor em redor ou atrás dos olhos, vómitos, manchas vermelhas na pele e hemorragias.

A Madeira registou um surto da doença entre 2012 e 2013, com 1.080 casos confirmados de infeção por dengue, a maioria no concelho do Funchal, o que não ocorria em países da União Europeia desde 1920.

O surto não provocou mortes, nem foram reportadas formas severas da infeção.

Considerando a identificação recente do vírus da dengue numa armadilha no Funchal, a autoridade regional de saúde apela à população para eliminar criadouros de mosquitos, nomeadamente os pequenos reservatórios de água, e prevenir picadas com recurso a repelentes e uso de peças de vestuário compridas.

[Notícia atualizada às 13h05 de 8 de fevereiro de 2025 para acrescentar declarações de Miguel Albuquerque]