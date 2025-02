"O Algarve é de todos". Cerca de 70 pessoas manifestam-se contra a discriminação em Albufeira

Cerca 70 pessoas manifestaram-se este sábado em Albufeira a favor da diversidade e contra a discriminação, em resposta a outra manifestação também convocada para a cidade pelo grupo de extrema-direita 1143.

Com cartazes como "O Algarve é de todos" ou "Em Albufeira não há espaço para fascistas", os manifestantes concentraram-se na praça dos Pescadores às 15:00 e percorreram algumas artérias da baixa da cidade, numa ação que decorreu de forma pacífica e sob vigilância da GNR.

Protegidos por um dispositivo que colocou agentes em redor dos manifestantes e nas ruas do percurso, o grupo concluiu o protesto cerca das 16:00 sem quaisquer conflitos entre elementos das duas manifestações, que tiveram horários e pontos de encontro distintos e não se cruzaram.

Hugo Lopes, da Frente Anti-Discriminação Algarve (FADA), um dos promotores da manifestação em defesa da imigração, explicou a agência Lusa que o protesto foi convocado "não apenas em resposta à manifestação do grupo 1143, que como se sabe é liderado pelo Mário Machado", neonazi condenado por crimes de ódio.

"Queremos também mostrar que o Algarve não está todo alinhado com esse pensamento que está provado ser errado, de associar a imigração com a criminalidade", afirmou o dirigente da FADA, que defendeu a necessidade de "verbalizar" a oposição às ideias defendidas pela extrema-direita e rejeitou que o Algarve seja maioritariamente contra a imigração.

"Acho que é incompreensível estar um grupo com este historial à porta de um edifício público", criticou, relativamente à manifestação do grupo 1143, que classificou como "de índole fascista", com casos de ódio como "apelos a violações de mulheres da esquerda", que valeram uma condenação a Mário Machado.

João Costa foi outro dos participantes e disse à Lusa que decidiu estar presente no protesto contra a discriminação porque não se sente "confortável com protestos neonazis", como o que o grupo 1143 convocou para as 18:00, em frente à Câmara de Albufeira.

"A imigração não é de longe o problema do Algarve, o problema são as desigualdades económicas e estruturais, não os estrangeiros", afirmou.

Paolo Funassi, da associação Estrangeiros Albufeira, justificou a sua presença no protesto com a necessidade de "promover a integração e a paz", num país que é "procurado pela imigração para ter melhor vida e não para praticar crimes".

Às 18h00, o grupo de extrema-direita 1143 convocou um protesto intitulado "Menos imigração - Menos crime", com a presença do militante neonazi Mário Machado, frente à Câmara Municipal de Albufeira.