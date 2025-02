Detido após golpear turista com garrafa em Lisboa

A PSP deteve este sábado, em Lisboa, um homem suspeito de roubar dois fios de ouro e golpear um turista durante a madrugada na zona do Miradouro de São Pedro de Alcântara, anunciou aquela força.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explica que o homem, de 24 anos, é suspeito de ter roubado dois fios de ouro a um cidadão estrangeiro, que golpeou na cara com recurso a uma garrafa partida, pelas 02h25 na Rua das Taipas.

"Após a PSP ter recolhido as características do suspeito junto de três testemunhas e uma delas ter preservado a garrafa que o suspeito usou, foram movidos esforços para intercetar o autor do crime", refere o comunicado.

O suspeito acabou por ser detido minutos depois na zona do Rossio, ainda na posse dos bens roubados.

A vítima foi transportada para o Hospital de São José com um corte profundo na cara e está internada a aguardar intervenção cirúrgica.

"A PSP apresentará o detido junto da autoridade judiciária competente, com vista a ser ouvido em primeiro interrogatório judicial de arguido detido", acrescenta o Comando Metropolitano de Lisboa.